Guter Lauf für Nvidia: Am vergangenen Dienstag kletterten die Kurse auf ein neues Jahreshoch bei 211,86 USD! Das war die gute Nachricht, jetzt kommen die etwas schlechteren, denn im Anschluss gaben die Papiere wieder deutliche nach. Darüber hinaus scheiterte die Aktie damit erneut am Ausbruch über den hartnäckigen Bremsbereich bei 210/211 USD - und das wäre die Grundvoraussetzung für eine Fortsetzung der Rallye! Höchste Zeit also für ein ChartCheck-Update! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...