Fallende Ölpreise belasten den S&P 500 Energieindex - China will angeblich die US Wahlen bis zur Unterzeichnung eines Handelsabkommens abwarten - Die wichtigsten US Aktienindices starten mit einem Verlust in die neue Handelswoche, was auf die Entwicklungen rund um den US-China Handelsstreit zurückzuführen ist. Der Dow Jones Industrial Average fällt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...