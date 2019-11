Die Analysten der Royal Bank of Scotland schreiben in einer Notiz, dass der US-Einzelhandel, ohne volatile Komponenten wie Autos und Benzin, im Oktober leicht um 0,1% gestiegen ist, nach einem Rückgang von 0,1% im Vormonat. Wichtigste Zitate "Die Schwäche war breit angelegt - sieben von dreizehn Kategorien sind gesunken, was auf eine schwächere Aktivität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...