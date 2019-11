Amerika sieht im israelischen Siedlungsbau im Westjordanland keinen Verstoss gegen internationales Recht mehr.Washington - Die US-Regierung vollzieht eine weitere Kehrtwende in der Nahost-Politik - sie sieht im israelischen Siedlungsbau im Westjordanland keinen Verstoss gegen internationales Recht mehr. US-Aussenminister Mike Pompeo sagte am Montag in Washington, der Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland "ist nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht".

Den vollständigen Artikel lesen ...