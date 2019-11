Das Vertragsverhältnis zwischen Valora und Knechtle sei "einvernehmlich" aufgelöst worden, so der Kioskkonzern.Muttenz - Bei Valora kommt es zu einem Abgang in der Konzernleitung. Finanzchef Tobias Knechtle werde das Unternehmen per Ende November 2019 aus persönlichen Gründen verlassen, heisst es in einer Mitteilung des Kioskkonzerns vom Dienstag. Ad Interim würden seine Aufgaben auf CEO Michael Mueller und Christian Tümmler, Director Corporate Group Accounting & Tax, aufgeteilt.

