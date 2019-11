Die PT Bank Mandiri Tbk mit Sitz in Jakarta hat sich entschieden, in ihrer Wealth-Management-Sparte die Avaloq Banking Suite einzusetzen.Zürich - Die PT Bank Mandiri Tbk mit Sitz in Jakarta - in Hinblick auf Vermögen, Darlehen und Einlagen die grösste Bankengruppe Indonesiens - hat sich entschieden, in ihrer Wealth-Management-Sparte, die Assets von USD 14 Mrd. verwaltet, die Avaloq Banking Suite einzusetzen. Dieser Auftrag für das Schweizer Fintech-Unternehmen vergrössert den Kundenstamm im Asien-Pazifik-Raum weiter.

