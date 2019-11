90 Prozent der privaten Haushalte in Deutschland haben Anfang 2019 mindestens einen Flachbildfernseher besessen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



2014 lag der Anteil noch bei 76 Prozent. Seit Beginn der Erfassung im Jahr 2006 (fünf Prozent) ist er somit stetig angestiegen. Haushalte besitzen auch immer häufiger mehr als einen Flachbildfernseher: Während 35 Prozent der Haushalte Anfang 2014 mit mehr als einem Flachbild-TV ausgestattet waren, lag der Anteil Anfang 2019 bei 45 Prozent. Insgesamt stand mit einem Anteil von 96 Prozent in fast jedem Privathaushalt mindestens ein Fernsehapparat ? sei es ein Röhren- oder Flachbildgerät.