Audax Renevables wird den Solarstrom der 50-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerks von Innogy abnehmen. Der PPA soll nach der Fertigstellung des Solarparks im zweiten Quartal 2020 wirksam werden.Innogy hat mit Audax Renovables S.A. einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) für sein erstes förderfreies Photovoltaik-Projekt in der Autonomen Gemeinschaft Castilla-La Mancha in Spanien geschlossen. Der Vertragslaufzeit betrage zehn Jahre und der PPA solle ab dem ersten Halbjahr 2020 wirksam werden, wie das deutsche Unternehmen am Dienstag veröffentlichte. Der PPA gilt für das Photovoltaik-Kraftwerke ...

