Laut der jüngsten Umfrage, die am Dienstag von der Confederation of British Industry (CBI) über die Trends in der britischen verarbeitenden Industrie veröffentlicht wurde, sind die Produktionsvolumina in den Quartalen bis November weiter gesunken, aber die Auftragseingänge haben sich im November mehr als erwartet verbessert. "13% der Hersteller gaben ...

