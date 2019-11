Das Pilotprojekt in Erftstadt steht kurz vor dem Aus. Die Stadt verlangt vom Hersteller den Rückbau der Solarmodule, nachdem es in der Vergangenheit zu Kurzschlüssen kam. Solmove wiederum geht seinerseits gegen die Kündigung der Stadt vor und sagt zugleich, dass es für die weitere Entwicklung seiner Technologie viel aus dem Projekt gelernt hat. Das Fraunhofer ISE sieht viel Potenzial für die Photovoltaik-Erzeugung auf und an Straßen.Es ging alles so glanzvoll los. Fast genau einem Jahr eilte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nach Erftstadt-Liblar, um den ersten Solarradweg Deutschlands ...

