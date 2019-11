Auf der Luftfahrtmesse in Dubai haben sich erste Fluggesellschaften wieder zum Kauf von Boeings Katastrophenjet 737 Max durchgerungen.Dubai - Der US-Flugzeugbauer Boeing gewinnt in seiner schweren Krise offenbar etwas Vertrauen bei seinen Kunden zurück. Auf der Luftfahrtmesse in Dubai rangen sich erste Fluggesellschaften wieder zum Kauf von Boeings Katastrophenjet 737 Max durch, für den seit März nach zwei Abstürzen mit 346 Todesopfern ein weltweites Flugverbot gilt. Weitere Gespräche mit Kunden laufen.

