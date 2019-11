Der Solarstrom aus der Photovoltaik-Anlage mit 8,8 Megawatt wird über einen PPA von der Baywa re-Tochter Clens abgenommen. Die Umweltbank hat nun eine langfristige Finanzierung für das Projekt gewährt. Die Planungen für das kommende Jahr lassen Finanzierungen von PPA-Projekten mit mehr als 100 Megawatt in Deutschland erwarten.Die Umweltbank hat im Sommer eine standardisierte Finanzierung für PPA-Photovoltaik-Projekte in Deutschland aufgelegt. Am Dienstag teilte das Nürnberger Finanzinstitut einen weiteren Vertragsabschluss mit. Es habe Baywa re für sein bislang größte förderfreie Photovoltaik-Anlage ...

