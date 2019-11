Die Federal Reserve muss sicherstellen, dass sie in den kommenden Monaten nicht auf einzelne Datenpunkte überreagiert, sagte der New Yorker Federal Reserve-Präsident John Williams am Dienstag auf einer Kapitalmarktkonferenz in Washington vor Journalisten. "Die Tatsache, dass die Reserven höher sind, als die Fed erwartet hatte, ändert nichts an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...