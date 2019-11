Die Unterstützung für die konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson bei den bevorstehenden Wahlen fiel auf 42% von 45% in der vergangenen Woche, wie eine Meinungsumfrage von YouGov für The Times and Sky News am Dienstag zeigte. Andererseits stieg die Unterstützung für die wichtigste oppositionelle Labour Party von 28% auf 30%, ...

