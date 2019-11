Um neue, zukunftsorientierte Kultursysteme und -räume zu erforschen, soll am Campus Haste ein neues Forschungszentrum "Agrarsysteme der Zukunft" entstehen. Der Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtags genehmigte die Bereitstellung der Fördermittel für den geplanten Bau in seiner Sitzung am 16. Oktober 2019. Das neue Forschungszentrum "Agrarsysteme...

Den vollständigen Artikel lesen ...