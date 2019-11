Das dritte Quartal von A.P. Møller-Mærsk ist durch verbesserte Gewinne in dem gesamten Unternehmen charakterisiert. Die Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung (EBITDA) verbesserten sich in dem Quartal um 14% auf 1,7 Milliarden USD, was einen Anstieg der EBITDA-Gewinnspanne auf 16,5% widerspiegelt. Foto © Maersk Wie in einer Presseerklärung...

Den vollständigen Artikel lesen ...