In einer Woche fürchten die Erzeuger an der "Sunshine Coast" die ernste Bedrohung durch Buschbrände, in der anderen ist es Eis, das (schließlich) Millionen Dollar an Schaden für Litschis, Avocados, Macadamias, Zuckerapfel und Kürbis verursacht. Jetzt werden die Kosten einer Superzelle berechnet, die am Sonntag Hagelkörner so groß wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...