Der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Fritz von Weizsäcker, ist am Dienstagabend bei einem Vortrag in einer Berliner Privatklinik erstochen worden. Es sei zu einem gewalttätigen Übergriff auf den Redner gekommen, teilte die Polizei mit.



Weizsäcker, der Chefarzt der Klinik war, erlag trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen. Eine weitere Person soll Medienberichten zufolge schwer verletzt worden sein. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Ermittlungen vor Ort übernahm die Mordkommission.



Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. FDP-Chef Christian Lindner reagierte bestürzt auf die Tat: "Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen", schrieb er am späten Dienstagabend bei Twitter. "Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen."



Er sei fassungslos und müsse seine Trauer teilen, so Lindner weiter. "Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben."