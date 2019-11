Karen Ward (J. P. Morgan AM): Werden Parlamentswahlen in Großbritannien einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse ermöglichen?

Mein sechsjähriges Kind fragte mich vor Kurzem: "Mama, warum sprichst du immer

noch über den Brexit?" Gute Frage. "Naja", antwortete ich, "Großbritannien war in

einem Club mit der EU, hat jedoch beschlossen, dass es nicht mehr in dem Club sein

möchte. Es ist aber trotzdem kompliziert, weil Großbritannien entscheiden muss, ob es

die Freundschaft ganz aufkündigt oder weiterhin ein Freund bleibt, der manchmal in

der Pause mitspielt."



Die Frage, die beim Referendum gestellt wurde, ließ diesen Aspekt außer Acht. Sie

lautete: Sollen wir in dem Club bleiben oder nicht? Bei den Parlamentswahlen am 12.

Dezember wird die britische Bevölkerung nun um weitere Aufklärung gebeten: Wie soll

die Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) in Zukunft

genau aussehen? Das ist keine gewöhnliche Wahl. Das ist ein neues Referendum.

Die Parteien werden mit ihrer Vision für diese Partnerschaft um Stimmen werben. Auf

der einen Seite wird die Brexit-Partei jene in der britischen Bevölkerung ansprechen,

die alle Verbindungen abbrechen möchten. Diese Leute hoffen stark darauf, dass sie

auf der weltweiten Spielwiese neue Freunde gewinnen können, und sind deshalb

zuversichtlich, dass etwaige wirtschaftliche Herausforderungen nicht lange andauern

werden.

Auf der anderen Seite stehen die Liberaldemokraten. Sie möchten Artikel 50

widerrufen, im Club bleiben und die ganze Sache vergessen.

"Werden Parlamentswahlen in Großbritannien einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse ermöglichen?"

