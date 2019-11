Der GBP/USD baut seinen jüngsten Pullback von der 1,30 aus - Nachhaltige Schwäche unter den 100-Stunden-SMA ist für die Bären eine willkommene Entwicklung - Der GBP/USD baut seinen Pullback von der psychologischen Marke von 1,30 in dieser Woche aus und er steht am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge unter Druck. Das Paar brach aus seiner asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...