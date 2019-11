Vor Schulen in Deutschland soll nach Vorstellung der CDU künftig dauerhaft die Deutschland-Fahne wehen. "Die CDU Deutschlands spricht sich dafür aus, Schulgebäude dauerhaft mit der Bundesflagge, der jeweiligen Landesflagge sowie der Flagge der Europäischen Union zu beflaggen", heißt es in einem Antrag des Landesverbands Baden-Württemberg für den Bundesparteitag, über den die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" in ihren Donnerstagsausgaben berichten.



Der Landesverband nimmt damit einen Beschluss der Schülerunion auf. Die Antragskommission der Parteiführung empfiehlt den Delegierten, diesen Antrag anzunehmen. Eine regelmäßige Beflaggung von Schulgebäuden gibt es bislang etwa in den USA. Ein morgendlicher Treueschwur der Schüler auf die US-Flagge gehört dort zu den Schulritualen.