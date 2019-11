Die Erholung des EUR/JPY verlor in der Mitte der 120,00 an Dynamik - Die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung sollte die 121,50 zum Ziel haben - Das Paar traf am Montag im Bereich der 120,50 auf einen starken Widerstand, da sich hier der 21-Tage-SMA befindet. Der EUR/JPY war nicht in der Lage dieses Niveau zu überwinden und dies motivierte die Verkäufer ...

