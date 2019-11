Mittels einer IoT-Plattform soll eine Verbindung von der Erzeugung von Photovoltaik, Wind- oder Wasserkraft mit dem Verbrauch in Echtzeit hergestellt werden. Mit ihrer Lösung "24/7 Matching" wollen die Konzerne mehr Transparenz bei der Nutzung erneuerbarer Energien schaffen und zugleich die Nachfrage nach Photovoltaik, Windkraft und Co. von Privathaushalten und Wirtschaft ankurbeln.Vattenfall und Mircosoft starten an ihren Hauptsitzen in Schweden ein Pilotprojekt, dass künftig die Erzeugung und den Verbrauch von erneuerbaren Energien möglichst in Echtzeit dokumentieren soll. Sie haben eine Lösung ...

