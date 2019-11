Die Inflation ist in Kanada im Oktober wie prognostiziert um 1,9% gestiegen - Der CAD erholt sich nach den CPI Werten moderat gegenüber seinen Konkurrenten - Die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), blieb in Kanada unverändert bei 1,9% pro Jahr, um dem Stand vom September und der Markterwartung zu entsprechen, wie die von Statistics ...

