EUR/USD am 2-Tagestief unter Druck - Dollarindex steigt zum Wochenhoch über 98,00 - FOMC Sitzungsprotokoll im Fokus - Der Abwärtsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der europäischen Sitzung am Mittwoch ungebrochen und so notiert der EUR/USD am neuen Tief im Bereich der 1,1050. EUR/USD schaut auf Handel, FOMC Der Euro und der ...

