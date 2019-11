"No news are good news...", weiß der Volksmund, und das lässt sich für Wirecard um "...but some news are bad news" ergänzen; die schlechten Nachrichten waren in diesem Fall der Bericht des Handelsblatts, wonach der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young der Wirecard-Tochter in Singapur das Testat für den Jahresabschluss 2017 verweigert. Die Aktie reagierte prompt und rutschte per Gap in die markante Haltezone bei 115 Euro zurück. Damit könnte das inverse Flaggemuster doch noch bearish aufgelöst werden, was weitere Abgaben nach sich ziehen dürfte...oder? ...

