Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der Rekordfahrt der letzten Tage am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt und sich nicht gross bewegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der Rekordfahrt der letzten Tage am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt und sich nicht gross bewegt. Am Dienstag war der Leitindex SMI im Tagesverlauf noch über die Schwelle von 10'400 Punkte auf ein neues Allzeithoch geklettert. Erneut aufkommende Sorgen um den Handelsdisput zwischen den USA und China sowie der schwache Ölmarkt haben den...

Den vollständigen Artikel lesen ...