Der Chefredakteur der chinesischen und englischen Ausgabe der Global Times, Hu Xijin, reagierte in seinem neuesten Tweet auf die Zustimmung des US-Senats zum Menschenrechtsgesetz zu Hongkong. Hu schrieb: "Die USA haben HK in den Fokus des chinesischen und amerikanischen Wettbewerbs gerückt. Es sind alle Menschen in Hongkong, einschließlich Ausländer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...