Kalte Nächte, dunkle und oft verregnete Tage. So präsentiert sich der Spätherbst gerade in Deutschland. Da ist es wenig verwunderlich, dass sich Erkältungssymptome schnell verbreiten. Zeit also, für Nachschub an Vitaminen zu sorgen. Da kommen Zitrusfrüchte gerade recht. Bildquelle: Shutterstock.com Während Easy Peeler bereits sehr mehreren Wochen sehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...