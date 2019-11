Die ausreichende Bereitstellung sicherte eine vollumfängliche Versorgung, die problemlos den Bedarf stillte. Die Nachfrage verlief für gewöhnlich in ruhigen Bahnen. Verschiedentlich belebte sie sich zum Wochenende hin ein wenig. Warenzu- und abfluss korrelierten jedoch in der Regel hinlänglich miteinander. In der Folge oszillierten die meisten Bewertungen in ihren bisherigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...