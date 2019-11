EUR/USD steigt in den Bereich der 1,1080 - EZB Sitzungsprotokoll im Fokus - US Philly-Fed Index folgt am Nachmittag - Der EUR/USD bewegt sich am oberen Ende seiner Wochenrange im Bereich der 1,1080/90 seitwärts. EUR/USD Fokus auf Handel, EZB Das Paar bewegt sich am Donnerstag in einer Range, während die 1,1080/90 einen kritischen Widerstand bietet, ...

