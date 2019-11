FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.11.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 450 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 225 (200) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 490 (440) P - CITIGROUP INITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'BUY' - CITIGROUP RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 255 (230) PENCE - 'BUY' - COMMERZBANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1450 (1150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 450 (485) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2200 (2800) P - DEUTSCHE BANK CUTS IQE PRICE TARGET TO 50 (64) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK INITIATES TRAVIS PERKINS WITH 'HOLD' - TARGET 1550 PENCE - FTSE INDICATED -0.43% TO 7231 (CLOSE: 7262.49) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 183 (326.6) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN INITIATES JD SPORTS FASHION WITH 'BUY' - TARGET 870 PENCE - HSBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3300 (3400) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HAYS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 155 (180) PENCE - JEFFERIES CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DART GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1570 (900) PENCE - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1720 (1635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 600 (430) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SPEEDY HIRE PRICE TARGET TO 80 (77) PENCE - 'BUY' - MS CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 450(430)P - PEEL HUNT CUTS SENIOR TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 175 (215) PENCE - PEEL HUNT INITIATES PREMIER FOODS WITH 'BUY' - TARGET 50 PENCE - PEEL HUNT RAISES CHARLES STANLEY GROU TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 300 (280) P - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2200 (2500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 145 (125) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 590 (536) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 880 (900) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1900 (1610) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob