An Europas Börsen treibt die Anleger einmal mehr der Handelsstreit um.Paris - An Europas Börsen treibt die Anleger einmal mehr der Handelsstreit um. Wie schon in den Vortagen und -wochen beschäftigte das Thema die Marktteilnehmer und liess die Kurse im Vormittagshandel am Donnerstag bröckeln. Nach dem Jubel über ein mögliches Teilabkommen zwischen den USA und China macht sich zunehmend Skepsis breit. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...