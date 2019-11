In einem gemeinsamen Impulspapier haben vier Verbände konkrete Handlungsempfehlungen für den Ausbau von Wärmenetzen vorgelegt, die mit Geothermie versorgt werden. In Deutschland sind aktuell 37 Tiefe Geothermie-Anlagen in Betrieb, die rund 1,2 Terawattstunden klimaneutrale Wärme pro Jahr erzeugen. Um die Emissionsminderungsziele des Bundes-Klimaschutzgesetztes einzuhalten, bedarf es jedoch zusätzlicher Impulse für die Bereitstellung von klimaneutraler Wärme. Das sehen der Verband kommunaler Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...