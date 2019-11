Der Solar-Montagehersteller fertigt künftig nur noch in China. Mit dem Ende der Produktion in Kirchdorf bei München gehen Arbeitsplätze verloren. Das Unternehmen sucht die Nähe zu den weltweiten Wachstumsmärkten.Fünfzig Mitarbeiter der Schletter Group fertigen derzeit in Kirchdorf östlich von München Montagesysteme für Photovoltaik-Anlagen. Doch damit ist bis zum Jahresende Schluss: Schletter wird die gesamte Eigenproduktion in sein Werk in Shanghai verlagern. Dort werden bereits heute mehr als 90 Prozent der Produkte des Unternehmens hergestellt. Zudem greift Schletter bei Bedarf auf ein Netzwerk ...

