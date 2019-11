Die Schauspielerin Leslie Malton hat für die aktuellen Folgen der ARD-Reihe "Weingut Wader" nicht einmal vier Monate nach einem schweren Unfall vor der Kamera gestanden. "Ich hatte einen sechsfachen Trümmerbruch", sagte Malton der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Es habe sie und ihren Oberschenkel am 21. Februar in Berlin erwischt: "Wir rannten am Ku'damm zum Bus, ich hatte flache Schuhe an und eine sehr weite Hose. Und ich glaube, dass ich mich in der Hose verheddert habe und dann voll auf den Knochen gestürzt bin", so die Schauspielerin weiter. Zunächst habe es nach dem Aus der fürs Frühjahr geplanten Dreharbeiten in der Pfalz ausgesehen, doch dann geschah das Unerwartete: "Die Produktion war so unglaublich toll, die haben mir total den Rücken gestärkt", so Malton. Der gesamte Dreh sei um vier Wochen verschoben worden.



"Ich bin dann anderthalb Wochen später dazugestoßen", so die Schauspielerin. Am 6. Juni fiel die erste Klappe. Ein Kompliment machte die Schauspielerin ihrer medizinischen Betreuung: "Ich hatte wirklich hervorragende Ärzte im Klinikum Westend, wurde gleich nach dem Unfall operiert und habe sofort mit Physiotherapie begonnen. Ich war fünf Wochen zur Reha und auch während der Dreharbeiten noch 20-mal beim Physiotherapeuten. Bis heute mache ich Physiotherapie", sagte Malton der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Änderungen am Drehbuch habe es wegen ihrer Verletzung eigentlich nicht gegeben: "Sie haben es sehr gut eingebaut, es gab nur eine einzige Szene, in der ich mal kurz mit hohen Absätzen einen kleinen Berg runterrennen musste. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr im Auto gesessen, aber insgesamt hat es die Geschichte nicht groß verändert", so die Schauspielerin weiter.