Der Konzerngewinn des Gelben Riesen beläuft sich auf 263 Millionen Franken, 54 Millionen weniger als in der Vorjahresperiode.Bern - Die Schweizerische Post hat in den ersten drei Quartalen dieses Jahres einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Konzerngewinn belief sich auf 263 Millionen Franken, 54 Millionen Franken weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Ausschlaggebend für diesen Rückgang seien die herausfordernden Marktbedingungen, die sich unter anderem in einem um 129 Millionen Franken tieferen...

Den vollständigen Artikel lesen ...