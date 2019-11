Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hat die Führungsspitze seiner Partei scharf attackiert. "Leider müssen wir feststellen, dass unser Führungspersonal bei der Bevölkerung nicht die notwendige Akzeptanz findet", sagte er dem "Mannheimer Morgen" (Freitagausgabe) mit Blick auf den Parteitag, der an diesem Freitag in Leipzig beginnt.



"So kann es nicht weitergehen", kritisierte der CDU-Politiker. Die Menschen würden "politische Führung erwarten", diese Führungskompetenz müsse sich die CDU zurückerarbeiten.