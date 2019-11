Angesichts der schwächelnden Konjunktur hat die People's Bank of China die Kreditkosten für Firmen und Verbraucher weiter gesenkt, erklärte Suan Teck Kin, Head of Research bei der UOB Group. Wichtige Zitate "Die chinesische Zentralbank senkte die Loan Prime Rate am Mittwoch um 5 Basispunkte auf 4,15 Prozent. Wir hatten mit 5-10 Basispunkte gerechnet." ...

