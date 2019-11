Die Gruppe zahlt in einem kartellrechtlichen Verfahren nach einer aussergerichtlichen Einigung eine Busse über 12,3 Millionen Euro.Emmenbrücke - Der Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach (S+B) hat sich in einem kartellrechtlichen Verfahren in Deutschland mit den Behörden aussergerichtlich geeinigt. Die Gruppe bezahlt eine Geldbusse in Höhe von 12,3 Millionen Euro. An der Börse kommt die Aktie unter Druck. S+B habe mit dem deutschen Bundeskartellamt bezüglich den Ermittlungen zu vermuteten kartellrechtswidrigen Praktiken...

