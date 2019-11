Der EUR/USD stieg auf ein Tageschoch von 1,1097 Dollar, konnte das Niveau aber nicht halten und rutschte zurück auf 1,1070 Dollar - Die nächste Unterstützung liegt bei 1,1043 Dollar - EUR/USD Tageschart Der EUR/USD handelt in einem Abwärtstrend unter seinen Glättungen der letzten 100 und 200 Tage. Der Markt scheiterte am Donnerstag an einer Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...