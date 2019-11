"Es gehört zum guten Unternehmertum, zu innovieren. Da kann es auch einmal passieren, dass etwas nicht den erhofften Erfolg bringt."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Rhyner, wieviele Banken haben mittlerweile Ihre Online-Hypotheken-Software lizenziert? Hanspeter Rhyner: Unseren «Hypomaten» haben wir bis jetzt an drei Banken lizenziert, nämlich an die Fribourger Kantonalbank, an die Tessiner Kantonalbank sowie an die Bank BSU. Aktuell fokussieren wir unsere Anstrengungen im B2B-Bereich auf den Ausbau unserer Kreditfabrik...

Den vollständigen Artikel lesen ...