Aus technischer Sicht sehen wir bei Freenet ISIN: DE000A0Z2ZZ5 nach dem steilen Kursanstieg seit Mitte August eine Seitwärtsbewegung, in der wohl einige größere Investoren ihre Gewinne kassieren. Wir gehen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Bullen nach Abschluss der Gewinnmitnahmen wieder das Zepter in die Hand nehmen und das November-Hoch, dass gleichzeitig auch das 6-Monats-Hoch ist, in Angriff nehmen. Gelingt der Ausbruch, ...

