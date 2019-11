Unser letzter Trade mit Hugo Boss ISIN: DE000A1PHFF7 vom 22. Oktober hat leider nicht funktioniert. Auch das passiert uns manchmal. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir "blindlings" in die Falle getappt waren. Wenn wir unseren Kunden eine Trading-Idee vorschlagen, hat diese auch Hand und Fuß. Der Kurs zog zunächst auch an, aber sackte dann noch einmal zusammen und die Aktie wurde ausgestoppt. Das wir aber den richtigen Riecher hatten, sehen Sie am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...