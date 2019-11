Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag freundlich.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag freundlich. Nach wie vor steht laut Händlern der Handelskonflikt der USA mit China im Fokus der Anleger. China hat laut Medienberichten die US-Handelsdelegation zu weiteren Gesprächen eingeladen. Die Lage bleibt aber unklar, so dass sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dürften. Kursstützend wirkt laut Händlern zudem...

Den vollständigen Artikel lesen ...