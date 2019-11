EUR/USD steigt am Freitag und testet die 1,1086 - Deutscher Produktion PMI liegt im November bei 45,7 - EZB C. Lagarde Grundsatzrede - Die Gemeinschaftswährung bleibt zum Ende der Woche positiv und so konnte der EUR/USD zum Tageshoch von 1,1075/80 steigen. EUR/USD profitiert von schwächeren Dollar, PMIs Nach zwei Tagen des Pullbacks verzeichnet ...

