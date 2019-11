Der EUR/USD war in dieser Woche in den Bereich der 1,1100 gestiegen, wo die positive Dynamik nachließ - Die Unfähigkeit des Paares die jüngsten Hochs zu überwinden, könnte zu einer Korrektur führen - Der EUR/USD konnte seinen anfänglichen Optimismus nicht aufrechterhalten und so geriet er am Donnerstag mit dem Abprall vom Wochenhoch, aus dem Bereich ...

