EUR/USD steht mit US Sitzung unter Druck - Markt fordert die 1,1047 Unterstützung heraus - US Markit Produktion PMI verbessert sich im November auf 52,2, während die Prognose bei lediglich 51,5 lag - EUR/USD Tageschart Der EUR/USD befindet sich auf dem Tageschart in einem Abwärtstrend unter dem fallenden 100-/200-Tage-SMA. Diesem Freitag erreichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...