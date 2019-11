In Rheinland-Pfalz ist eine vermisste 60 Jahre alte Frau tot in der Mosel aufgefunden worden. In Höhe der Staustufe Detzem haben Passanten einen leblosen Körper in der Mosel treibend festgestellt, teilte die Polizei Trier am Freitag mit.



Nach der Bergung des Leichnams bestätigte sich der Verdacht, dass es sich dabei um die seit Donnerstag vermisste Frau handelt. Die Untersuchungen zur Todesursache werden durch die Polizei Schweich durchgeführt. Zurzeit deutet nichts auf die Verantwortlichkeit Dritter hin, so die Beamten weiter.