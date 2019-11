Am Mittwoch, 27. November 2019, öffnet der neue tegut… Markt in Heidelberg - Südstadt. In der Rheinstraße 29 finden Kunden dann auf 1650 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 20.500 Artikel, darunter 4.000 Bio-Produkte sowie frische Lebensmittel aus der Region. Außerdem bietet der tegut… Markt eine zusätzliche Besonderheit: die Unverpackt-Station....

